Sgombero Roma: tre arresti

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Concluse le operazioni di sgombero dell'ex scuola in via Capranica a Primavalle, a Roma: tre arresti e varie denunce. Lo si apprende dal Viminale. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini afferma: "chi ha attaccato la polizia deve finire in galera, avanti con gli sgomberi a Roma e in tutta Italia"."Grazie al prefetto e grazie alla straordinaria professionalità delle Forze dell'Ordine - ha dichiarato Salvini - che hanno gestito al meglio una situazione non facile. Nessuna tolleranza per i delinquenti, per loro mi auguro pene esemplari. La struttura era pericolante, chi ha cercato di impedire lo sgombero non solo ha ostacolato la legge ma ha messo a rischio la vita di chi viveva nell'ex scuola.

Avanti con gli sgomberi a Roma e in tutta Italia: la pacchia è finita".