Rogo Ogliastra, evacuati hotel e camping

(ANSA) - NUORO, 15 LUG - Le fiamme tornano a fare paura in Ogliastra. A pochi chilometri a sud dall'incendio di sabato, un nuovo rogo è scoppiato a Cea, vicino alla spiaggia omonima, a metà tra Bari Sardo e Tortolì. Alimentato dal forte vento di maestrale, il fuoco si è subito diretto verso gli insediamenti turistici: un hotel che ospita 40 persone, due campeggi per camper e la colonia dei salesiani sono state fatte evacuare.

All'interno dell'hotel c'è anche un bombolone di gas, che ora gli uomini della Protezione civile stanno cercando di mettere in sicurezza.

Sul posto due elicotteri regionali e il super puma del Corpo forestale: richiesto anche l'intervento di due Canadair.