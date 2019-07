India, crolla edificio nel nord: 7 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 15 LUG - Un edificio a tre piani è crollato ieri in seguito alle piogge monsoniche in una zona collinare del nord dell'India, uccidendo almeno sette persone.

Lo rendono noto i soccorritori, aggiungendo che un'altra decina di persone risulterebbero disperse, tra cui alcuni soldati. Il crollo è avvenuto nella città di Solan, 310 chilometri a nord della capitale New Delhi. Al momento sono 31 le persone tratte in salvo.