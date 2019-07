Fatture false: sentenza prevista 7/10

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - È prevista per il 7 ottobre prossimo la sentenza del processo per emissione di presunte fatture false che vede imputati a Firenze i coniugi Tiziano Renzi e Laura Bovoli e l'imprenditore pugliese Luigi D'Agostino.

Lo ha annunciato in aula il giudice Fabio Gugliotta. Nel corso dell'udienza di oggi, in aula c'era D'Agostino ma non i coniugi Renzi che hanno però depositato tramite i loro legali delle memorie scritte, si è conclusa l'istruttoria.

D'Agostino, nel corso di dichiarazioni spontanee rese davanti al giudice, ha detto che quando vide l'importo delle fatture rimase "perplesso, ma i coniugi Renzi erano i genitori del Presidente del Consiglio, ho subito la sudditanza psicologica e ho ritenuto di non contestare le fatture". Il 7 ottobre sono previste la requisitoria della pm Christine Von Borries, che parlerà per circa un'ora, e gli interventi dei difensori e delle parti civili, al termine dei quali è prevista la camera di consiglio.