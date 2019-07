Tiziano Ferro si è sposato con Victor

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Festa di nozze per Tiziano Ferro, che si è unito civilmente con Victor Allen, 54 anni, di Los Angeles, suo compagno da 3 anni. La cerimonia è avvenuta ieri al tramonto nella casa del cantante, 39 anni, a Sabaudia. "Il matrimonio è una cosa sconvolgente", ha detto Ferro a Vanity Fair, rinunciando alla solita ritrosia nel parlare di eventi personali. "Per Victor faccio un'eccezione - ha spiegato l'artista - perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere". La coppia si era già segretamente sposata lo scorso 25 giugno a Los Angeles.