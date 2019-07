Incassi Usa, Spider-Man resta in vetta

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Spider-Man: Far From Home mantiene la vetta del box office Usa, con altri 45 milioni di dollari e un totale in due settimane di 274 milioni di dollari, ben al di sopra del predecessore Spider-Man: Homecoming. Seconda posizione per Toy Story 4, che fa suoi altri 20 milioni di dollari e sale al ragguardevole totale in quattro settimane di 346 milioni complessivi. Debutta al terzo posto l'horror firmato da Alexander Aja, Crawl, che incassa 12 milioni di dollari.