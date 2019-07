Hong Kong: decine di migliaia in piazza

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Hong Kong per la quinta settimana consecutiva contro il governo locale guidato da Carrie Lam e sostenuto da Pechino. Lo riporta la Bbc online. Violenti scontri sono scoppiati tra un gruppo che si era asserragliato in una stradina deviando dal percorso della manifestazione e la polizia che ha fatto uso di manganelli e spray al peperoncino.

Nata come protesta contro la legge che prevedeva l'estradizione in Cina per i presunti colpevoli di reati, l'ondata di manifestazioni si è estesa alla richiesta di dimissioni del governo e di maggiori garanzie democratiche.