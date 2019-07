Flat tax: Studio Uil,poco per dipendenti

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'ipotesi di una 'flat tax' a tre aliquote, circolata in questi giorni, avrebbe un beneficio solo per pochi lavoratori dipendenti e pensionati: a 30.000 euro di reddito il beneficio sarebbe di 41 euro mensili, a 20.000 di solo 15 euro. Un supersconto, di oltre 3.000 euro, si avrebbe solo con redditi superiori a 100.000 euro, che riguardano l'1,18% dei dipendenti e pensionati. A fare i conti è uno studio della Uil. "La simulazione dimostra - afferma il segretario confederale Domenico Proietti - che per oltre il 16,7 milioni di lavoratori, il 76,87% del totale, l'impatto sarebbe nullo o minimo. L'impatto sarebbe nullo o minimo". Per la Uil "la via da seguire per ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti e pensionati è agire sulle detrazioni specifiche".