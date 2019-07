Mise, nessuna proroga su Alitalia

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Ci si aspetta chiusura del consorzio entro il 15. La scadenza, come ribadito dal Ministro Di Maio, non può essere prorogata". Così fonti del Mise intervengono sulla trattativa per Alitalia.

Alcuni quotidiani riportano oggi indiscrezioni su un possibile slittamento della scadenza per la presentazione delle offerte, legato alla volontà di Atlantia di approfondire il dossier, dopo il mandato conferito ieri dal cda all'amministratore delegato Castellucci.