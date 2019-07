Conte, spread calato e scenderà ancora

(ANSA) - MILANO , 12 LUG - "Lo spread è al minimo da maggio 2018 e confidiamo che scenda ancora di più". Il premier Giuseppe Conte lo ha detto sottolineando che "il fatto di aver evitato la procedura di infrazione sta aiutando".

"Abbiamo la fiducia dei mercati - ha aggiunto a margine dell'assemblea dell'Abi - e confidiamo di acquisirla sempre più e di continuare in questa direzione. Ovviamente teniamo i conti in ordine ma il problema è che non vogliamo farlo con misure repressive ma misure che consentano la crescita e l'occupazione".