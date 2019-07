Uif, dal contante rischi riciclaggio

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - L'uso del contante "tuttora particolarmente elevato" resta un rischio per riciclaggio o altre operazioni illegali e per questo "occorre accrescere ancora i presidi". Così il direttore della Uif, l'unità di informazione finanziaria, Claudio Clemente, secondo cui a settembre ci sarà il primo invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso banche, Poste, istituti di pagamento.

Secondo uno studio Uif "gli utilizzi intensi e anomali di contante si concentrano nel Centro Nord le cui economie offrono maggiori opportunità per l'infiltrazione di capitali illeciti".