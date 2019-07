Ucraina: primo colloquio Putin-Zelensky

(ANSA) - MOSCA, 11 LUG - I presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodimir Zelensky, hanno discusso oggi del conflitto nel Donbass in quella che è la loro prima conversazione telefonica: lo riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, precisando che la discussione ha avuto luogo su iniziativa di Kiev. "Si è parlato delle questioni relative alla soluzione del conflitto nel sud-est ucraino e del lavoro congiunto per far tornare in patria le persone detenute da ambedue le parti", ha precisato Peskov.