Numana torna alla normalità in 48 ore

(ANSA) - ANCONA, 11 LUG - Dalla tempesta di acqua e vento alla valanga di solidarietà: Numana, centro turistico in provincia di Ancona investito il 9 luglio scorso da una tromba d'aria, è risorto in meno di 48 ore. Se mercoledì chi era stato sul posto, a cominciare dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, aveva parlato di scenario apocalittico, oggi la spiaggia di Numana si presentava già sistemata e accogliente, con ombrelloni e lettini pronti all'uso per la gioia dei turisti. "Siamo tornati alla normalità" dice all'ANSA, orgoglioso, il sindaco Gianluigi Tombolini. "Le strutture sono riaperte al 90 per cento, contiamo di riaprirle tutte entro il fine settimana". "Stasera - aggiunge - avremo anche il primo grande evento dell'estate, la presentazione del libro di Paolo Crepet. E per tutti noi sarà una festa".

Tombolini ringrazia per la solidarietà: lettini e ombrelloni sono arrivati da Pesaro, Fano e Rimini. Altri, in arrivo da Ancona, Senigallia, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio, saranno consegnati domani.