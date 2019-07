M5s, non facciamo interessi altri Paesi

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Il M5S fa l'interesse degli italiani, non di altri Paesi!", si legge in un post sulla pagina Fb del M5S sul caso Lega-Russia, "la nostra posizione è semplice e l'abbiamo sempre ribadita: al M5S non gliene frega nulla dei petrolieri e men che meno degli speculatori". "L'Italia è un Paese autonomo e chi si candida a rappresentarla deve fare l'interesse dell'Italia, non di altri Paesi. Che questi si trovino a Est od Ovest fa poca differenza. Noi siamo liberi e lo resteremo".