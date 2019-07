In allestimento Aida a Luxor per ottobre

(ANSA) - IL CAIRO, 10 LUG - Si sta organizzando la rappresentazione di un'Aida di Giuseppe Verdi che avrà come fondale l'imponente tempio di Hatshepsut a Luxor, nel sud dell'Egitto. La triplice messa in scena è fissata per il 26-28 ottobre, in pieno clima delle celebrazioni per il 150/o anniversario dell'apertura del Canale di Suez, l'evento cui la composizione dell'opera è indirettamente legata. Il progetto è stato segnalato all'ANSA da fonti della produzione che sottolineano come quest'opera torni ad essere rappresentata a Luxor dopo 22 anni, quindi dai tempi del sanguinoso attacco terroristico compiuto nella località archeologica egiziana nel 1997, e testimonierebbe di una ritrovata tranquillità sul lato della sicurezza per il turismo in Egitto. L'Aida andrà in scena nella spianata antistante il Tempio funerario della regina egizia Hatshepsut, quello connotato dalla triplice fitta serie di pilastri sovrastati dalle spettacolari rocce verticali di Deir el-Bahari, sulla riva occidentale del Nilo, vicino alla Valle dei Re