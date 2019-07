Big data,documento congiunto Authorities

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Garante per la Protezione dei Dati Personali hanno pubblicato le "Linee guida e raccomandazioni di policy" per i Big Data. Il documento, frutto dell'indagine conoscitiva delle tre Autorità con l'obiettivo di comprendere le implicazioni dello sviluppo di un'economia digitale fondata sulla raccolta e analisi di una mole sempre più ingente di dati indica 11 azioni prioritarie a tutela della concorrenza e dei consumatori. Leggi appropriate, cooperazione internazionale, una maggiore consapevolezza degli utenti, rispetto della concorrenza e controlli anticoncentrazione: sono questi gli assi principali sui quali si articolano le 11 raccomandazioni individuate.