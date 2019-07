Su Rai3 torna la satira con Dandini

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - La rete che più si distingue con una connotazione identitaria e connotata, Rai3, conferma molti dei programmi che nella scorsa stagione erano stati un esperimento e si lancia in nuove proposte narrative. Tra le novità il ritorno della satira politica in prima serata con 'Assemblea generale' affidato a Serena Dandini. Progetto inedito per l'autunno 2019, è stato spiegato durante la presentazione dei palinsesti Rai a Milano. Sfileranno nuovi talenti alla ricerca di nuove frontiere della comicità. La mattina di Raitre punta sull'informazione. Si parte con Agorà (confermata Serba Bortone) seguono Mi manda Raitre e Tutta Salute. Alle 12 la prima novità: a 'Quante storie' arriva Giorgio Zinchini al posto di Corrado Augias che va a condurre Città segrete, alla scoperta di luoghi suggestivi d'Europa. La domenica pomeriggio 1/2 h in più di Lucia Annunziata conquista altri 30 minuti e andrà in onda dalle 14,30 alle 15,55. Confermati Carta Bianca e Chi l'ha visto?. Torna Raffaella Carrà con A cominciare racconta tu.