Salini, Fiorello arriva su Rai Play

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - "Fiorello torna in Rai con un progetto su Rai Play". Lo ha ufficializzato l'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, alla presentazione dei palinsesti a Milano. Fiorello - secondo quanto spiegato da Salini - andrà in onda dal 4 novembre con 18 show live su Rai Play preceduti da 5 access su Rai1, 6 puntate sulla radio e incursioni sulle generaliste. "Il progetto che abbiamo condiviso con Fiorello è unico a livello mondiale", ha aggiunto Salini.

Nel corso della presentazione dei palinsesti è stato trasmesso un messaggio di Fiorello, nel suo stile ironico.

"Salve amici - ha detto -, sarei voluto essere lì con voi, ma è una bugia. Siamo pronti per questa avventura che mi ha fatto dire tante volte: chi me lo ha fatto fare? A volte dico: c'è un solo spettatore su Rai Play che è Salini. A volte confido nel fatto che i vertici possano saltare, così il programma salta...".