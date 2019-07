Rai1 di sera, Venier, Ruggeri, D'Alessio

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - L'approdo in prima serata di Mara Venier con La porta dei sogni, show che celebra le storie, dal 20 dicembre. Una vita da cantare con Enrico Ruggeri dal 16 novembre, racconto dei grandi cantautori, e Venti anni che siamo italiani con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio dal 29 novembre. Sono le novità annunciate da Teresa De Santis, direttrice di Rai1, alla presentazione dei palinsesti Rai. "Rai1 - ha detto De Santis - è una rete che avere una visione più larga delle altre: può innovare ma con grazia e con garbo. E' una rete con un pubblico femminile e fatta da donne". Nella seconda serata, oltre a Porta a Porta con Bruno Vespa e Frontiere con Franco Di Mare, arrivano Pierluigi Diaco con Io e te di notte e Maurizio Costanzo, in onda dal 16 dicembre con Gran Varietà. Confermata Domenica In con Mara Venier, seguita da Francesca Fialdini con A ruota libera. Tornano in onda in prima serata Tale e quale show con Carlo Conti dal 13 settembre e Ulisse con Alberto Angela dal 28 settembre.