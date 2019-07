Trump contro l'ambasciatore britannico

(ANSA) - WASHINGTON, 8 LUG - Donald Trump apre la crisi diplomatica con Londra, dopo le rivelazioni sulla stampa dei giudizi impietosi su di lui da parte dell'ambasciatore britannico in Usa Kim Darroch: "Non conosco l'ambasciatore ma negli Usa non è amato e considerato. Non tratteremo più con lui", ha twittato. (ANSA).