Trump attacca May, un disastro su Brexit

(ANSA) - WASHINGTON, 8 LUG - Donald Trump torna a criticare Theresa May: "Sono stato molto critico sul modo in cui la Gran Bretagna e la premier Theresa May hanno gestito la Brexit. Che disastro hanno creato lei e i suoi rappresentanti. Le dissi come si doveva fare ma ha deciso di fare diversamente", twitta, dando poi il benservito l'ambasciatore britannico in Usa Kim Darroch.

"La buona notizia per il meraviglioso Regno Unito è che avranno presto un nuovo primo ministro", prosegue.