Censis, Bologna e Padova atenei al top

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Bologna, Padova Firenze e La Sapienza.

Sono questi i grandi atenei al top della classifica Censis delle Università italiane (edizione 2019/2020) che vede poi al vertice del nuovo ranking degli atenei statali e non statali (in base a strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio, livello di internazionalizzazione, occupabilità e comunicazione) anche Perugia, Trento, Camerino (a seconda della grandezza dell'ateneo) mentre per i politecnici svettano Milano e Torino e per le università non statali la Bocconi di Milano. E prosegue la crescita delle immatricolazioni: per il quarto anno consecutivo, nell'anno accademico 2017-2018 si è registrato un aumento delle immatricolazioni (+1,3% rispetto all'anno accademico precedente). L'istruzione universitaria è stata scelta dal 47% dei 19enni. Sono i gruppi economico e ingegneria industriale e dell'informazione ad assorbire le quote più alte di immatricolati. Immatricolazioni omogenee non su tutto il territorio: bene al Nord, in calo al centro e al Sud.