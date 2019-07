Spider-Man, tra mito e fake news

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Passare dal considerarsi un amichevole Spider-man di quartiere a venerato simbolo della lotta al male, ruolo che era del suo mentore, Tony Stark - Iron Man, si rivela più complesso del previsto per l'Uomo Ragno versione Tom Holland, in Spider-man: Far From home di Jon Watts, dal 10 luglio in sala con Warner Bros. Dopo l'anima epica (e i lutti) di Avengers: Endgame non era facile, sulla carta, tornare alla leggerezza del primo film monografico del nuovo corso, Spider-man: Homecoming (2017). La soluzione è stata costruire la storia intorno a una gita scolastica in Europa (Venezia compresa, con Mina in colonna sonora), della classe del teenager Peter. Tra visite ai musei e sentimenti da rivelare all'amica Gm (Zendaya) Peter si ritrova 'arruolato' da Nick Fury (Samuel L. Jackson), per affiancare un nuovo supereroe, il carismatico Mysterio (Jake Gyllenhaal) nel combattere creature gigantesche e letali. Una missione che porterà l'Uomo ragno ad invischiarsi in una rete di quanto mai attuali fake news.