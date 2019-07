Mediterranea, gommone era in difficoltà

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - "Chi dice che quel gommone non era in difficoltà, dovrebbe venire a vedere con i suoi occhi: come si fa a essere così cinici?". Così la portavoce della Ong Mediterranea, Alessandra Sciurba, che ha portato nel porto di Lampedusa i migranti soccorsi con il veliero Alex, in una conferenza stampa oggi a Lampedusa. E la Ong aggiunge: "torniamo in mare, non ci fermiamo". "C'è stata una chiara volontà politica di non darci altra possibilità. La decisione di dirottarci a Malta era pura propaganda politica che voleva trattare le persone come sacchi di patate. Salvini voleva solo il nostro scalpo", afferma il capo missione Erasmo Palazzotto.

Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, "il gommone soccorso non aveva nessun problema". Il Viminale "non ha agito da solo e non ha rifiutato la collaborazione di altri ministeri, a partire dalla Difesa", ha aggiunto il capo del Viminale.