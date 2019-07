FI: Toti, al Brancaccio facce nuove

(ANSA) - GENOVA, 7 LUG - "Se le 'facce note' in platea mancavano forse era perché lì al Brancaccio c'era tanta gente che pensa che quelle 'facce' sia giunto il momento di cambiarle. Noi andiamo avanti verso il futuro e non ci rassegneremo mai al declino". Così il presidente della Regione Liguria e coordinatore di Forza Italia Giovanni Toti stamani via fb commenta l'assenza dello stato maggiore di Forza Italia alla sua convention ieri a Roma. "Libertà è partecipazione, copyright Gaber, anche se Forza Italia è poco abituata a questo esercizio - ammonisce Toti -. Le centinaia di militanti e amministratori che ieri hanno partecipato alla convention del Brancaccio hanno sottratto qualche ora al loro tempo libero ma certamente hanno dato il loro contributo al futuro di un movimento politico che altri in questi ultimi anni di chiusura e autoreferenzialità hanno affossato".