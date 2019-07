Macron, la sala stampa resta all'Eliseo

(ANSA) - PARIGI, 05 LUG - Retromarcia di Emmanuel Macron sulla sala stampa dell'Eliseo. All'inizio del suo mandato, circa due anni fa, la presidenza francese aveva annunciato la chiusura dello spazio riservato ai giornalisti in una minuscola saletta affacciata sul cortile dell'Eliseo. L'idea, era quella di trasferire tutti in un più ampio centro stampa in una strada adiacente, fuori cioè dalle mura di cinta del palazzo parigino. Un'ipotesi che aveva suscitato le proteste di diversi media, irritati per quella che veniva considerata una stretta di Macron nei confronti dei media. Fino all'odierno ripensamento. Secondo l'associazione della stampa presidenziale, il segretario generale dell'Eliseo, Alexis Kohler, ha infatti annunciato che la saletta resterà lì dov'è, "nell'edificio principale della presidenza". Le agenzie stampa accreditate in modo permanente potranno dunque continuare a frequentare quotidianamente il palazzo, un buon punto di osservazione, anche per vedere chi entra o chi esce dall'Eliseo.