Giovane ritira accuse molestie a Spacey

(ANSA) - WASHINGTON, 5 LUG - Il diciottenne che aveva accusato Kevin Spacey di molestie sessuali ha ritirato "volontariamente" la propria denuncia. Lo riferiscono i media Usa, citando l'avvocato del giovane. Non è chiaro cosa abbia spinto la presunta vittima a fare marcia indietro ma il processo in corso a Nantucket, dove l'attore rischiava sino a cinque anni, ultimamente si era messo male per l'accusa.