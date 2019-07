Fi:Carfagna,lavoriamo per ambizioni alte

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "I nostri elettori - e piú in generale il popolo dei moderati italiani - si aspettano da Forza Italia passi avanti coraggiosi e responsabili, non una zuffa quotidiana come quella vista negli ultimi giorni. Sono certa che ci rendiamo conto del danno che causano sia dichiarazioni inutilmente provocatorie, sia il boicottaggio strisciante della fase di rinnovamento aperta da Silvio Berlusconi. Lavoriamo tutti insieme per realizzare ambizioni alte, non per vincere una piccola guerra dei bottoni interna. Al partito é stata offerta un'opportunitá: l'incapacitá di coglierla ci consegnerebbe all'irrilevanza, tutti, compreso chi pensa di trarre vantaggio dal contenzioso interno. In questo passaggio, qui, ora, si deciderá se siamo capaci di essere classe dirigente: personalmente credo che avremo la capacitá e l'intelligenza di dimostrarlo e di aprire una nuova fase per noi e per il Paese".

Così Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vicepresidente della Camera, in una nota.