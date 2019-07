Honduras, affonda peschereccio: 27 morti

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 4 LUG - Almeno 27 pescatori sono morti e altri 9 risultano dispersi nell'affondamento di un peschereccio ieri a causa del maltempo nel mar dei Caraibi, al largo della costa dell'Honduras. Cinquantacinque le persone tratte in salvo.

L'esercito del paese centroamericano spiega che l'imbarcazione è uscita in mare in condizioni meteorologiche non appropriate per pescare, per poi perdersi ad almeno 40 miglia nautiche dalla costa. L'associazione dei pescatori commerciali dei Caraibi ha detto che le barche vicine sono state richiamate sul posto per coadiuvare i soccorsi. L'affondamento sarebbe avvenuto vicino Cayo Gorda, a nordest del punto più orientale della costa dell'Honduras. Le autorità hanno detto che un'altra nave da pesca con 49 uomini a bordo si era già ribaltata poco prima nella stessa zona, ma tutti erano stati salvati.