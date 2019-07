Casellati premia Wertmuller al Senato

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - Sabato il presidente del Senato Elisabetta Casellati consegnerà a Lina Wertmüller il premio "Genio ed eccellenza italiana nel mondo", per lo stile e l'originalità con i quali la regista ha saputo reinventare la tradizione italiana della commedia. La premiazione si svolgerà nell'aula di Palazzo Madama nel corso del sesto appuntamento della rassegna "Senato&cultura", dedicato al cinema. Sarà un tributo alle opere della regista: in apertura, un video a cura di Rai cultura racconterà la storia artistica e i successi della Wertmüller. Durante lo spettacolo, sotto la conduzione di Andrea Delogu, gli allievi e gli attori del Centro sperimentale si esibiranno in una coreografia tratta dal film "C'era una volta in America" e nell'interpretazione di alcune scene di "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" e "Pasqualino Settebellezze".