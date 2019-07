Mediaset: Vivendi, revocare voto doppio

(ANSA) - MILANO, 3 LUG - Mediaset ha ricevuto da Vivendi una lettera nella quale il gruppo francese "intima di convocare senza ritardo" una nuova assemblea per la revoca del voto doppio. La richiesta, si legge in una nota del Biscione, è stata fatta da Vivendi "nell'interesse di Mediaset e dei suoi azionisti" allo scopo "di revocare le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 18 aprile". Deliberazioni che, secondo i francesi, "sarebbero invalide per aver" Mediaset "illegittimamente escluso" il gruppo di Vincent Bolloré "dall'esercizio del diritto di voto".

Il Cda di Mediaset verrà convocato, a quanto si apprende, probabilmente entro una decina di giorni per valutare, azionisti direttamente o indirettamente con quasi il 30% del capitale del Biscione. "No comment" da parte di Vivendi, ma è la prima lettera in assoluto scritta al Biscione direttamente in italiano ed è stata firmata dal segretario generale del gruppo francese, Frederic Crepin.