Cremlino, dati top-secret su sottomarino

(ANSA) - MOSCA, 3 LUG - Alcune informazioni sulla tragedia che ha colpito il sommergibile russo sono coperte dal segreto di Stato. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov rispondendo a una domanda su quale tipo di nave fosse rimasta coinvolta nell'incidente. "Il Comandante Supremo ha tutte le informazioni ma questi dati non possono essere resi pubblici, perché sono assolutamente riservati", ha sottolineato Peskov. "È normale che non siano divulgati", ha detto aggiungendo che tali dati non verranno rivelati in futuro. Così la Tass.