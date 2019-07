Cala Cimenti su vetta Nanga Parbat

(ANSA) - AOSTA, 3 LUG - L'alpinista piemontese Cala Cimenti ha raggiunto la vetta del Nanga Parbat, 8.126 metri, nel Karakorum pakistano. La notizia è stata confermata sul suo profilo Facebook. E' arrivato sulla cima della nona montagna della Terra lungo la via Kinshofer con i russi Vitaly Lazo e Anton Pugovkin; ora sono impegnati nella discesa con gli sci. La cordata è partita alle 3 del mattino da campo 4 ed ha raggiunto la vetta dopo una lunga marcia. "Sono sdraiato in cima al mondo e piango e rido e ti amo" ha scritto lo scalatore in un messaggio alla fidanzata dalla cima.