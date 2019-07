Auguri a Sassli da presidente Camera

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Ha preso il via la nuova legislatura europea. In questi minuti è stato eletto il nuovo presidente dell'Europarlamento David Sassoli, a cui auguro buon lavoro.

Allo stesso tempo in questi giorni è stato raggiunto l'accordo all'interno del Consiglio europeo per le altre nomine nei ruoli chiave dell'Unione europea". Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico.

"Sono convinto che al di là dei nomi - prosegue - sia necessario che l'Europa lavori sui contenuti. La qualità del lavoro che faranno Parlamento, Consiglio e Commissione sarà fondamentale, ed è necessario che si mettano al centro i cittadini europei. Voltare pagina rispetto all'era dell'austerità è una vera e propria necessità. Mi auguro che tutte le famiglie politiche avranno la capacità di interpretarla al meglio, perché questa legislatura europea è decisiva per il futuro stesso dell'Unione. Mettere al centro lotta alle povertà, inclusione e solidarietà deve essere una priorità".