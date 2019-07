Neymar, prosegue indagine accusa stupro

(ANSA) - RIO DE JANEIRO (BRASILE), 2 LUG - La polizia brasiliana ha chiesto altro tempo per indagare sulle accuse di una modella che afferma di essere stata violentata dalla stella del calcio Neymar.

Alle autorità di San Paolo verranno dati altri 30 giorni per esaminare le asserzioni della donna, Najila Trindale, recatasi alla polizia il 31 maggio per presentare un'accusa formale contro Neymar, sostenendo che l'aveva violentata in un hotel di Parigi all'inizio di quel mese. Il giocatore nega l'accusa.

Neymar è indagato anche dalla polizia di Rio de Janeiro per la pubblicazione di immagini della sua accusatrice sui social media senza autorizzazione.