Migranti:Francia,Salvini non accettabile

(ANSA) - PARIGI, 2 LUG - L'Italia "non è un Paese indegno", ma il comportamento del vicepremier e ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, sulla questione dei migranti "non è accettabile": lo ha detto la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiyaye, intervistata questa mattina da BFM-TV sul caso Sea-Watch. Nell'intervista al celebre giornalista Jean-Jacques Bourdin, Ndiaye ha anche affermato che l'Italia non è stata "all'altezza" sull'accoglienza dei migranti.