Antitrust: danni da trasferimento Fca

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Il trasferimento della sede fiscale di Fca a Londra ha causato per l'Italia "un rilevante danno economico" secondo il presidente dell'Antitrust, Roberto Rustichelli. "L'Italia è uno dei paesi più penalizzati" dalla concorrenza fiscale, si legge nella relazione annuale che cita "il rilevante danno economico per le entrate dello Stato causato dal recente trasferimento della sede fiscale a Londra di quella che era la principale azienda automobilistica italiana, nonché dal trasferimento della sede legale e fiscale in Olanda della sua società sua controllante".