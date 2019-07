Volo Bergamo-Minorca ritardo oltre 24ore

(ANSA) - BERGAMO, 1 LUG - Disagi all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) per 160 passeggeri del volo diretto a Minorca: l'aereo della Blue Panorama avrebbe dovuto decollare alle 13,30 di ieri ma al momento il decollo non è ancora avvenuto. Il ritardo ha già superato le 24 ore. I viaggiatori per l'isola spagnola, fortemente provati, dovrebbero ripartire alle 18. L'aeroporto segnala che è stata garantita l'assistenza del caso e che il ritardo è stato causato da "problemi tecnici della compagnia". Disagi con la compagnia Blue Panorama sempre da Orio al Serio anche per il volo per Mikonos: sarebbe dovuto partire alle 5 ma è stato programmato per le 17.