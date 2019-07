Ue: Merkel, nessuno aveva la maggioranza

(ANSA) - BRUXELLES, 1 LUG - "Non siamo andati al voto perché nessun candidato avrebbe avuto la maggioranza". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel al termine del vertice Ue sulle nomine. Inoltre, anche una maggioranza con un margine troppo esiguo, ha poi aggiunto Merkel, "non sarebbe stato abbastanza, anche se sufficiente in base alle regole, al fine di evitare tensioni" che avrebbero potuto condizionare il futuro dell'Ue.