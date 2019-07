Siria: ong, 16 persone in raid Israele

(ANSAmed) - BEIRUT, 1 LUG - Sale a 16 persone uccise, tra cui donne e bambini, il bilancio di raid aerei in Siria attribuiti a Israele e condotti nella notte. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui i civili uccisi sono sei mentre dieci sono i miliziani lealisti, per lo più non siriani, caduti nelle due località colpite rispettivamente vicino Damasco e Homs.