Sea Watch: Salvini,via comunque Capitana

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - "Dalla giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le nostre leggi. Dagli altri Paesi europei, Germania e Francia in primis, mi aspetto silenzio e rispetto. in ogni caso, siamo comunque pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, pochi minuti dopo la fine dell'interrogatorio di Carola Rackete, comandante della Sea Watch, da parte dei giudici di Agrigento.