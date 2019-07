Hong Kong: Gb, sostegno alla libertà

(ANSA) - LONDRA, 1 LUG - Il sostegno della Gran Bretagna a Hong Kong e alla sua libertà resta "incrollabile", a 22 anni dalla restituzione della ex colonia alla Cina. Lo scrive a caratteri cubitali Jeremy Hunt, ministro degli Esteri in carica di Londra e candidato premier in un tweet diffuso sullo sfondo della nuova protesta sfociata oggi nell'irruzione nel Parlamento. "Nessuna violenza è accettabile - precisa Hunt - ma va preservato il diritto alla protesta pacifica esercitato entro la legge, come dimostrato oggi da centinaia di migliaia di persone coraggiose".