cdm 'congela' risparmi reddito-quota 100

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Via libera del Cdm, a quanto si apprende da fonti governative, ad un decreto ad hoc con "misure urgenti in materia di miglioramento di saldi di finanza pubblica". Il decreto, di fatto, "congela" i risparmi di reddito di cittadinanza e quota 100 per l'arrivo di domande inferiori a quanto inizialmente stimato.