Trump invita Kim alla Casa Bianca

(ANSA) - PECHINO, 30 GIU - Il presidente Usa, Donald Trump, ha invitato il leader nordcoreano Kim Jong-un a Washington, in base al resoconto dei pool dei media al seguito della Casa Bianca. A una domanda specifica, il tycoon ha risposto: "vorrei invitarlo adesso". E "alla Casa Bianca", ha aggiunto subito dopo, durante il loro terzo incontro, avvenuto nella parte sudcoreana del villaggio di Panmunjom, dopo quelli di Singapore e Hanoi e dopo il breve 'sconfinamento' del presidente americano in Corea del Nord. Il colloquio tra i due, che era previsto dovesse durare pochi minuti, si è invece concluso dopo circa un'ora: il tycoon ha poi accompagnato il supremo leader, insieme al presidente sudcoreano Moon Jae-in, verso la linea di demarcazione dove si sono fermati a parlare per alcuni minuti ancora prima del commiato.