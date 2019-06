"Grazie azzurre, ora professionismo"

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Grazie #RagazzeMondiali per il sogno che ci avete fatto vivere. Tutto il calcio italiano è orgoglioso di voi. Ora al lavoro per rendervi delle giocatrici professioniste!". E' il saluto che il presidente della Figc, Gabriele Gravina, via Twitter, rivolge alle azzurre che stanno per rientrare in Italia, a Fiumicino, dopo l'eliminazione ai quarti di finale ai Mondiali in Francia.