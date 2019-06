Gay Pride Istanbul disperso da polizia

(ANSA) - ISTANBUL, 30 GIU - La polizia turca ha lanciato lacrimogeni contro centinaia di attivisti Lgbtq che si erano radunati ad Istanbul nonostante il divieto delle autorità che, per il quinto anno consecutivo, non avevano autorizzato il Gay Pride. Gli organizzatori hanno spiegato che il governatore della città non ha voluto concedere alla manifestazione ne' la centrale piazza Taksim nè un'altra piazza a ovest della città dove di solito si svolgono proteste.

La polizia ha permesso agli organizzatori di parlare brevemente con i media prima di disperdere la folla con i lacrimogeni, sul posto anche i cani anti-droga. Il neo sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, si è detto disponibile a discutere con le autorità le regioni del divieto.

L'ultimo Gay Pride nella città c'è stato nel 2014 con la partecipazione di centomila persone. Nonostante l'omosessualità sia legale in Turchia da decenni, le organizzazioni per i diritti denunciano che la discriminazione è molto diffusa.