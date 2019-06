Donna uccisa, fratello in carcere

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GIU - È stato dimesso dall'ospedale Brotzu alle 6 di questa mattina Massimiliano Mallus, il 52enne principale sospettato dell'omicidio della sorella, Susanna Mallus, la donna di 55 anni uccisa con 18 coltellate all'interno della sua abitazione in via Europa a Quartu, nell'hinterland cagliaritano. L'uomo è stato trasferito poi nella caserma dei Carabinieri della Compagnia di Quartu, dove gli è stato notificato il provvedimento di fermo. Nelle prossime ore sarà trasferito nel carcere di Uta. Il 52enne non ha rilasciato dichiarazioni spontanee.

I carabinieri hanno sequestrato gli indumenti che indossava per verificare la presenza di tracce ematiche. I militari adesso stanno cercando di ricostruire cosa cosa abbia fatto il 52enne dal momento del delitto, avvenuto intorno alla mezzanotte di venerdì, fino alle 20,30 circa di sabato, orario in cui è stato visto da un passante mentre camminava in stato confusionale in via Belgio a Quartu, dove è stato poi preso in consegna da medici del 118 e carabinieri.