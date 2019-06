Trump, senza di me guerra Usa-Corea Nord

(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - "E' un bene andare d'accordo" con il leader nordcoreano Kim Jong Un perché "francamente se non fossi diventato presidente a quest'ora saremmo in guerra con la Corea del Nord". Lo afferma il presidente americano Donald Trump, annunciando che terrà un discorso all'Osan Air base in Corea del Sud.