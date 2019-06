Trump, non aumento i dazi alla Cina

(ANSA) - PECHINO, 29 GIU - "Per il momento non ci saranno nuovi aumenti di dazi, ma ripartiranno i negoziati". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla conferenza stampa conclusiva del G20 di Osaka, parlando dell'incontro avuto con il presidente Xi Jinping. "Loro spenderanno molti soldi, un enorme ammontare di soldi, per prodotti agricoli e cibo americani. Lo faranno quasi subito, già durante i negoziati". Trump ha definito quello con l'omologo cinese Xi Jinping un incontro "eccellente", durato circa 80 minuti. I negoziati sono "ritornati in carreggiata", ha detto.

Il meeting ha aumentato le speranze che le parti possano arrivare a una schiarita dei rapporti dopo un anno circa di scontri a colpi di dazi e altro tipo di misure, tra cui il bando Usa su Huawei, con il divieto di acquisto di componenti hi-tech prodotte in America da parte del colosso cinese delle tlc.