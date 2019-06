Trump: incontrerei volentieri Kim

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Dopo alcuni importanti incontri, incluso il mio incontro con il presidente cinese Xi, lascerò il Giappone per la Corea del Sud (insieme al presidente Moon).

Mentre sarò lì, se il presidente Kim del Nord vede questo (messaggio, ndr), lo incontrerei al Confine/Dmz anche solo per stringergli la mano e salutarlo (?)!": lo ha scritto questa sera in un tweet il presidente americano Donald Trump riferendosi alla zona demilitarizzata (Dmz) che divide le due Coree all'altezza del 38/mo parallelo.